Терапевты раскрыли главную жалобу, которую слышат от несчастных мужей

Оказывается, главная проблема – не измена и не деньги.

В последнее время много говорят о кризисе, с которым сталкиваются мужчины. И хотя им реже, чем женщинам, ставят диагнозы психических расстройств, при столкновении с проблемами психического здоровья они значительно чаще оказываются в ситуациях с тяжёлыми последствиями.

Хорошая новость: стигма, удерживавшая мужчин от обращения за психологической помощью, разрушается, пишет Your Tango. Когда мужчины обращаются к терапевту за помощью с эмоциональными трудностями и проблемами психического здоровья, они уже сделали первый важный шаг, и их благополучие – в их собственных руках.

Тем не менее многие задаются вопросом: как помочь мужу, если проблемы в браке становятся источником его несчастья? Несколько специалистов поделились своим мнением. Вот главные жалобы, которые терапевты чаще всего слышат от несчастных мужей.

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Партнёр слишком его критикует

Когда под удар критики попадают ценности и характер мужа, это может причинить серьёзный ущерб как самому человеку, так и браку. Когда в отношениях акцент смещается на критику, а не на решение проблем, мужчина может утратить ощущение собственной ценности.

Такая несбалансированная критика нередко порождает презрение – одну из самых разрушительных эмоций в браке.

Когда критика в адрес мужа становится нормой или привычкой, психологи замечают: даже если он готов изменить критикуемое поведение, это не ценится, не поощряется, оказывается "недостаточным" – или сразу же следует "да, но...", и разговор переключается на другие недостатки, обесценивая любые изменения.

Хорошая новость: на такое поведение можно реагировать иначе, его можно проработать и в итоге искоренить в браке. Мужья хотят чувствовать себя ценными, любимыми, восхищёнными, принятыми и уважаемыми. Они могут освоить техники общения, позволяющие отстаивать себя в ответ на критику – без защитной реакции.

У них может быть голос, который будут слышать, и их будут понимать. Мы не можем любить то, чего не понимаем. Поддерживать друг друга похвалой и комплиментами – значит вытеснять критику. Тогда начинается исцеление, и у брака появляется шанс процветать, заявляет клинический психолог и лайф-коуч Сьюзан Пазак.

Он чувствует, что супруга слишком его осуждает

В статье для Psychology Today доктор Харриет Лернер пишет: "Никто не может выжить в браке – по крайней мере, счастливо – если чувствует себя больше осуждаемым, чем восхищаемым". В книге Элисон Армстронг "Кодекс королевы" подчёркивается важность признания и признательности.

Оба автора затрагивают то, как именно мужчины чувствуют себя – осуждаемыми и критикуемыми вместо того, чтобы быть оценёнными. Вот почему главная жалоба, которую психологи слышат от несчастных мужей, – это постоянное ощущение осуждения. Ничто не разрушает так сильно, включая измену, как осуждение. И это справедливо для обоих партнёров.

Но для мужчин это ощущение особенно острое: они чувствуют, что никогда не смогут полностью удовлетворить жену, потому что любые добрые слова неизменно сопровождаются оценкой их поведения – а для мужчины это равнозначно оценке его ценности. Большинство пар в сложных отношениях реагируют на поступки партнёра исходя из собственных потребностей и желаний, не задавая вопросов и не пытаясь понять мотивы другого.

В результате ни один из партнёров не чувствует себя в безопасности, выражая свои чувства. Один простой и невероятно важный сдвиг – сначала спросить, а потом делать выводы; слушать, чтобы узнать что-то новое, а не то, что ожидаешь услышать.

Он испытывает острую нехватку близости

Психологи, специализирующиеся на травме и зависимостях, обнаружили, что нехватка близости – одна из наиболее часто упоминаемых мужчинами проблем при первых обращениях за помощью. И это куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Для большинства мужчин близость – это физический акт, порождающий эмоциональную близость.

Для женщин близость – это эмоциональный акт, включающий физическую составляющую. Они отправляются с разных точек, а значит, разрыв между ними возникает легко – и оба партнёра чувствуют разочарование по разным причинам.

Проблема для мужчины состоит в следующем: если он и его жена испытывают стресс из-за жизненных требований – работа, дети, новый дом, болезнь близких – жена будет чувствовать меньшую эмоциональную близость и будет менее склонна к интимности, потому что её эмоциональные ресурсы окажутся на исходе. А именно они необходимы ей для близости.

"Жена может чувствовать обиду от ощущения, что она обязана "заботиться" о муже. Муж чувствует себя разочарованным и брошенным. В парной терапии начать исцелять этот распространённый разрыв помогает открытый разговор об общих целях и напоминание о том, почему они поженились", - заявляет психолог, лайф-коуч, автор бестселлеров Патриция О'Горман.

У него накопился целый список мелких претензий к супруге

Хотя женщины чаще являются инициаторами семейной терапии, хороший терапевт быстро даёт мужчине возможность высказаться. Вот основные жалобы, которые слышат психологи:

Мы уже несколько месяцев не были близки.

Она говорит без умолку.

Она повторяется и может говорить бесконечно – я уже перестаю следить за мыслью.

Она жалуется, что делает "всё", а я – ничего, не принимая во внимание мою работу, дорогу до неё, обслуживание машины, двора и дома.

Она не справляется с эмоциями и нападает на меня.

Ей не нравятся мои друзья, поэтому всё наше общение – это общение с её подругами.

Она слишком опекает детей и мешает им столкнуться с реальными последствиями своих поступков.

Её семья, по её мнению, идеальна – а моя ужасна.

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