Провел в воздухе всего 18 минут: почему советский конкурент F-22 совершил только один полет

МиГ 1.44 обещал стать самым совершенным истребителем СССР, но в итоге так и не поступил в производство.

Истребитель МиГ 1.44 должен был стать ответом СССР на американский F-22 Raptor, однако вместо этого он стал жертвой распада Советского Союза.

Как пишет авиаэксперт и старший редактор по вопросам национальной безопасности Брэндон Дж. Вайхерт в своем материале для 19FortyFive, МиГ 1.44 оказался полным провалом, несмотря на большие амбиции СССР, которые уже РФ не смогла воплотить в жизнь.

Как возник проект истребителя

Вайхерт напомнил, что проект истребителя МиГ 1.44 возник в рамках советской программы "Многофункциональный фронтовый истребитель" в 1980-х годах. Тогда советские инженеры хотели создать конкурента американской программе "Advanced Tactical Fighter", в результате которой в конечном итоге был создан F-22 Raptor.

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Советские специалисты стремились создать истребитель, способный летать на сверхзвуковой скорости, нести вооружение во внутренних отсеках, обладать малой заметностью для радаров, а также не уступать или даже превосходить американские образцы по маневренности.

Вайхерт отметил, что при проектировании F-22 американские инженеры сделали ставку на стелс-технологию. Однако МиГ 1.44 отражал советские представления об аэродинамике - ключевые конструктивные особенности этого самолета включали большое дельта-крыло, заметные передние канарды, два двигателя с векторным управлением тягой, огромный внутренний запас топлива и внутренние отсеки для вооружения.

Советский истребитель был оптимизирован для исключительной маневренности и скорости. Канарды и дельта-крыло придавали ему замечательную маневренность, но также делали его менее незаметным для радаров.

Советские конструкторы утверждали, что материалы, поглощающие радиолокационные волны, внутренние отсеки для вооружения и форма корпуса значительно снизят радиолокационную заметность МиГ 1.44. Вайхерт подчеркнул, что по сравнению с тщательно выровненными кромками и скрытыми поверхностями двигателей F-22, советский истребитель больше походил на высокоманевренный истребитель с некоторыми элементами стелс, чем на полноценный стелс-истребитель.

Полет, положивший конец проекту

Вайхерт напомнил, что МиГ-1.44 совершил всего один полет. Из-за распада СССР проект истребителя столкнулся с многолетними задержками.

В итоге самолет смогу подняться в воздух только в феврале 2000 года. Полет продлился всего 18 минут. Истребитель дважды облетел аэродром и благополучно приземлился.

Вайхерт считает, что главной причиной провала МиГ-1.44 является несоответствие времени. С распадом Советского Союза иссякло финансирование проекта, а большую часть 1990-х годов Россия провела в борьбе с экономическим хаосом.

Кроме того, затраты на разработку со временем увеличились еще сильнее. Это привело к тому, что Россия вместо МиГ-1.44 сосредоточилась на проекте Су-57.

Культовый самолет США совершил свой последний полет

Напомним, что 3 июня 2026 года на авиабазе MCAS Cherry Point корпус морской пехоты США провел торжественную церемонию вывода из эксплуатации знаменитых самолетов AV-8B Harrier II. Эти самолеты поддерживали совместные и морские операции более 40 лет.

Американские военные готовились к этому событию несколько лет. По состоянию на этот год эскадрилья VMA-223 "Bulldogs" оставалась последним оператором легендарного Harrier II.

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