Венс заявил, что Иран разрешит инспекторам МАГАТЭ вернуться в страну, – The Hill

Вице-президент США отметил, что допуск инспекторов – это серьезный вопрос.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном направлены на заключение "справедливого и разумного соглашения", сообщает The Hill.

Глава Белого дома добавил, что американские фермеры будут участвовать в соглашении о поставках продовольствия в Иран.

Издание сообщило, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел из Швейцарии, сообщив о значительном прогрессе в переговорах с иранской делегацией.

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Он рассказал, что Иран позволит ядерным инспекторам вернуться в страну, поскольку продолжаются переговоры между Вашингтоном и Тегераном о прекращении конфликта на Ближнем Востоке. Однако, отмечает издание, Иран не подтвердил эту договоренность.

"Допуск инспекторов – это серьёзный вопрос. Но, опять же, мы посмотрим, что именно они позволят инспекторам делать, когда те окажутся в стране. Этот вопрос постоянно будет стоять на повестке дня наших переговоров", – сказал Венс журналистам, имея в виду экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при Организации Объединенных Наций.

Вице-президент США отметил, что Трамп поручил проверить действия Ирана, а не сосредотачиваться на их заявлениях.

"Поэтому я не говорю о том, доверяю ли я кому-то или нет. Я имею в виду, что доверяю действиям, и президент попросил нас проверять то, что они делают, а не сосредотачиваться на том, что они говорят", – добавил Венс.

По прогнозу Венса, инспекторы МАГАТЭ, которые годами проводили инспекции в рамках ядерного соглашения JPCOA, заключенного при администрации Обамы, как ожидается, возобновят свою работу уже на этой неделе.

Вице-президент США выделил четыре достижения переговоров, среди которых – создание механизмов по разминированию Ормузского пролива и определение порядка проведения технических переговоров.

В статье напоминается, что летом 2025 года вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана. Инспекторы МАГАТЭ в последний раз посещали объекты по обогащению урана в Тегеране ещё до бомбардировки.

Кроме того, в прошлом году парламент Ирана принял закон, ограничивший сотрудничество страны с МАГАТЭ и приостановивший инспекции.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил в комментарии, опубликованном информационным агентством "Исламская Республика", что Тегеран не взял на себя новых обязательств. Агентство сообщило со ссылкой на анонимных чиновников, что во время первого раунда прямых переговоров в Швейцарии вопрос о ядерной программе Ирана не обсуждался.

Переговоры между США и Ираном в Швейцарии

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам министра финансов США Скотта Бессента, в рамках соглашения его министерство выдало временную 60-дневную общую лицензию, разрешающую добычу, поставку и продажу иранской нефти. Ожидается, что это решение увеличит глобальное предложение нефти в мире, а также поможет успокоить рынки и снизить цену на "черное золото".

Также мы писали, что после завершения переговоров между США и Ираном в Швейцарии цена на нефть марки Brent снизилась. Сообщается, что нефть подешевела на 1,19 доллара, или на 1,48% – до 79,38 доллара за баррель. Примечательно, что в начале торгов котировки росли до 82,30 доллара за баррель на фоне напряженного начала переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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