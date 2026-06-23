В Одессе сообщили о нашествии саранчи: орнитолог объяснил, так ли это на самом деле

На самом деле в городе зафиксировали не саранчу, а серого кузнечика.

В Одессе заметили нашествие крупных насекомых, которых большинство приняло за опасную сарану, но ими оказались серые кузнечики. Об этом сообщает "Телеграф".

Кадры со скоплением насекомых в городе показали в соцсетях. Они были на всех улицах, тротуарах и аллеях города. Также много крупных насекомых появилось в парке Шевченко.

Люди подумали, что это саранча, однако орнитолог Сергей Курочкин подчеркнул, что это серые кузнечики, которые являются хищниками и питаются мелкими насекомыми, гусеницами и тлей, уничтожая мелких вредителей растений. Кроме того, эти кузнечики служат кормовой базой для птиц.

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Он отметил, что популяция серого кузнечика увеличилась из-за мягкой зимы и теплой и влажной весны. Если на конкретной территории кузнечики размножаются, то возникает так называемая макроптерна (длиннокрылая) форма. Это означает, что насекомые отращивают мощные крылья и улетают на поиски новых территорий.

Отмечается, что во время ночных перелетов кузнечики ориентируются по звездам и луне, однако они потеряли ориентацию из-за искусственного освещения Одессы, на которое и полетели.

Специалисты говорят, что серый кузнечик не нападает на человека, однако если взять его в руки, то он, защищаясь, может ущипнуть или укусить своими челюстями. Однако его укус неядовит и безопасен.

Как отличить серого кузнечика от саранчи

Кузнечик - преимущественно ночной хищник, который уничтожает мелких насекомых и полезен для человека. В то же время саранча - дневной травоядный вредитель, который собирается в стаи и уничтожает посевы.

Кузнечик имеет очень длинные усики, которые служат для ориентации. В то время как у саранчи усики всегда короткие.

Также кузнечик имеет длинные задние лапы и крепкие передние конечности, которыми хватает добычу. В то же время у саранки передние лапки слабые, ведь вредитель использует их лишь для опоры.

Кроме того, у кузнечика подвижная голова с острыми хищными челюстями, а также короткое массивное брюшко. Тогда как голова саранчи малоподвижна и имеет мощные челюсти для перетирания земли, а ее брюшко продолговатое.

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