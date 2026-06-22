Как приготовить вкусный холодный кофе: эксперт опробовала 4 способа и определила лучший

В жару холодный кофе для многих незаменим.

Холодный кофе – незаменимый напиток для многих в жаркую погоду. Он освежает, содержит кофеин и прекрасно подходит для разнообразных вкусовых экспериментов: будь то несколько порций ванильного сиропа или целый сезонный кофейный коктейль с фруктами. Об этом пишет Realsimple.

Как отметила автор статьи, разработчик рецептов Мелисса Кравиц Хеффнер, холодный кофе часто стоит дороже, чем горячий, поэтому приготовить холодный кофе дома – отличный способ немного сэкономить.

Чтобы определить лучший способ приготовления холодного кофе дома, она опробовала четыре разных метода. Для всех экспериментов использовала цельные зерна средней обжарки, которые перемалывала дома, а также обычную водопроводную воду.

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"Обычно я пью холодный кофе с небольшим количеством миндального молока, но во время тестирования пробовала все варианты без добавок, чтобы лучше оценить каждую технику", – отметила Хеффнер.

Первый способ

Этот способ самый простой и быстрый. Все, что для него нужно, – заварить горячий кофе, а затем его охладить.

"Я использую этот метод в напряжённые дни, когда знаю, что у меня может не быть много времени, но всё равно захочу выпить кофе днём. Иметь готовую порцию кофе, которую можно налить на лёд, особенно приятно после послеобеденного спада энергии", – говорит эксперт.

Она пошагово описала процесс приготовления:

сварите кофе обычным способом;

дайте готовому кофе остыть;

перелейте его в закрытую емкость и поставьте в холодильник;

подавайте со льдом и наслаждайтесь.

Второй способ

Этот способ немного отличается от предыдущего. Здесь нужно заварить горячий кофе, дать ему немного остыть (если есть время), а затем сразу налить его на лед.

"В зависимости от температуры кофе может понадобиться больше льда, чтобы достаточно охладить напиток. Но стоит помнить: чем больше льда вы добавляете, тем более разбавленным будет готовый кофе", – подчеркнула разработчик рецептов.

Приготовление:

сварите кофе обычным способом;

налейте его в стакан со льдом, при необходимости добавьте еще льда.

Третий способ

Этот способ называется "кофе холодного заваривания". Он самый трудоемкий, но, по словам Хеффнер, результат того стоит, если вам нравится насыщенный, крепкий вкус.

Для приготовления нужно взять 1 часть крупно молотого кофе и 4 части воды.

Приготовление:

в большой ёмкости или кувшине смешайте кофе и воду и плотно закройте;

оставьте кофе настаиваться в воде на 16–24 часа;

с помощью кофейного фильтра, воронки или сита процедите напиток в новую емкость;

охладите и подавайте со льдом;

по желанию разбавьте концентрат водой или молоком по своему вкусу.

Четвертый способ

"Моя домашняя кофемашина Fellow Aiden Precision Brew Coffee Maker имеет режим приготовления cold brew, который я ещё не успела опробовать после покупки", – пишет автор.

По её словам, настройка на четыре чашки кофе занимает 90 минут: кофемашина медленно экстрагирует кофе с минимальным нагревом, но максимальной эффективностью. Также она сама подсказывает, сколько граммов кофе нужно взвесить, и автоматически дозирует воду.

Приготовление:

измельчите необходимое количество кофейных зерен (для 4 чашек cold brew автору понадобилось 42 грамма кофе);

добавьте кофе в фильтр и запустите кофемашину;

когда cold brew полностью приготовится, охладите напиток в холодильнике и подавайте со льдом.

Лучший способ

В конце концов, лучший способ приготовления холодного кофе – это тот, который лучше всего подходит именно вам, говорится в статье.

"Для меня – это охладить уже заваренный кофе в холодильнике, а затем вернуться к нему позже в тот же день или на следующее утро. Этот метод прост и эффективен, особенно если я хочу добавить в напиток немного меда, ароматного сиропа или орехового молока. В таком случае я уже не ощущаю чистый вкус самого кофе", – рассказала Хеффнер.

Также она подчеркнула, что, как и с любым кофейным напитком, чем качественнее зерна вы используете, тем лучше будет результат.

"Для наилучшего вкуса стоит покупать свежеобжаренные кофейные зерна, а не большие запасы зерен или молотого кофе. Кофейные зерна или молотый кофе не стоит замораживать, поскольку это может привести к окислению и потере вкуса", – предупредила она.

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