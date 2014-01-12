В Харькове задержали мужчин, которые забросали Евромайдан петардами

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, в массовом мероприятии, которое проходило возле памятника Ярославу Мудрому рядом со станцией метро «Пушкинская», принимали участие около 1200 человек, охрану общественного порядка осуществляли 80 правоохранителей.

«Во время митинга неизвестные из хулиганских побуждений использовали пиротехнику (петарды). Милиционеры, которые в это время несли службу по обеспечению общественного порядка, оперативно задержали 2 мужчин и доставили их в Киевский районный отдел милиции для установления обстоятельств происшествия», - сообщили в милиции.

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На правонарушителей составлены административные протоколы по статье 195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) и направлены в суд для принятия процессуального решения.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время митинга Евромайдана произошло несколько провокаций. Участников мероприятия неизвестные сначала забросали петардами, а потом дымовыми шашками. Кроме этого, двух активистов избили.