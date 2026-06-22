Чем атаковали завод в Воронеже: аналитики выдвинули версии

В Defense Express не исключают, что это могла быть комбинированная атака.

Российское военное предприятие "Воронежский завод полупроводниковых приборов" в Воронеже могло подвергнуться атаке новыми крылатыми ракетами ERAM с дальностью более 900 километров.

Как отмечает портал Defense Express, удар по заводу, производящему электронику для крылатых ракет Х-101 и Р-500, был нанесен с помощью неназванных крылатых ракет. Это породило множество предположений и теорий о том, чем именно мог быть нанесен удар.

Так, как отмечают аналитики, основной теорией относительно того, что именно поразило завод, можно считать британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow, которые уже неоднократно применялись Украиной для ударов по военным объектам на территории России.

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Впрочем, отмечают в Defense Express, когда применяются "Storm Shadow", Генеральный штаб Вооруженных сил Украины прямо указывает, что были использованы именно они. На этот раз же там не указали средство поражения.

"Это наводит на мысль, что для поражения были использованы какие-то другие средства, имеющиеся на вооружении ВВС ВСУ, но пока официально не объявленные", – пояснили аналитики.

Новые крылатые ракеты ERAM

Поэтому под подозрение попали новые американские крылатые ракеты, созданные в рамках программы ERAM, которые разрабатывались специально для Украины. Эта теория подкрепляется тем, что недавно россияне якобы нашли обломки этой ракеты, что указывает на то, что "она уже имеется на вооружении Украины и применяется для нанесения ударов".

"Судя по всему, в Украину могла поступить ракета AGM-188A Rusty Dagger от компании Zone 5 Technologies, которая была создана именно в рамках этой программы ERAM. Она имеет максимальную дальность более 930 км, поэтому поражение цели в Воронеже, который находится в 180 км от государственной границы Украины, – вполне посильная для неё задача", – говорится в сообщении.

Все же Rusty Dagger или Storm Shadow

В то же время аналитики обращают внимание на характер повреждений, которые получил завод "ВЗПП" в Воронеже: на кадрах крупным планом видно, что в результате удара обрушились сразу два этажа цеха и большая часть здания.

"Крылатая ракета AGM-188A Rusty Dagger имеет боевую часть весом всего 45 килограммов. Поэтому существуют значительные сомнения в том, что столь небольшая боевая часть смогла бы нанести такой ущерб и обрушить несколько этажей в здании такого типа", – отмечает портал.

Таким образом, учитывая это, вероятно, удар был нанесен крылатой ракетой с более крупной боевой частью, такой как Storm Shadow с тандемной осколочно-фугасной боевой частью массой 450 кг, которая способна нанести такой ущерб зданию завода.

Версия комбинированной атаки

Отмечается, что еще одним вариантом может быть комбинированная атака – с применением нескольких типов крылатых ракет для эффективного прорыва противовоздушной обороны россиян.

"Так, например, для прорыва первыми могли идти недорогие AGM-188A Rusty Dagger, за которыми следовали бы уже мощные Storm Shadow", – пояснили аналитики и добавили, что пока это лишь предположение, и удар мог быть нанесен с помощью других крылатых ракет.

Удар по заводу по производству деталей для "Искандеров" и "Калибров"

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июня, в российском Воронеже был атакован местный завод по производству полупроводниковых приборов. Воронежский завод АО "ВЗПП-С" – одно из самых заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники.

Генштаб ВСУ подтвердил успешный удар по заводу в Воронеже и отметил, что в ходе операции были использованы высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования. Предприятие использовалось Россией для производства электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.

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