'Самый высокий месячный показатель с апреля 2022 года': в ООН озвучили потери в Украине в мае

С начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины в ООН подтвердили гибель как минимум 16 126 гражданских лиц, среди которых 796 – дети.

В связи с тем, что россияне усилили воздушные атаки на Украину, в мае зафиксировано рекордное количество погибших и раненых за последние 4 года полномасштабной войны, заявил помощник генсека по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохамед Халед Хиари на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает РБК-Украина.

Он сослался на данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которые свидетельствуют о том, что в мае в Украине погибли по меньшей мере 274 мирных жителя и еще 1763 были ранены.

"Это самый высокий месячный показатель погибших и раненых, начиная с апреля 2022 года", – отметил Хиари.

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Примечательно, что с начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины в ООН подтвердили гибель как минимум 16 126 гражданских лиц, среди которых 796 – дети. Кроме того, 46 590 гражданских лиц получили ранения, в том числе 2835 детей. Однако Хиари не исключает, что реальные цифры могут быть значительно выше.

Помощник генсека призвал к деэскалации ситуации и немедленному возобновлению дипломатических усилий, чтобы добиться полного прекращения огня и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и принятыми резолюциями.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что россияне нанесли удар с помощью беспилотника по дому многодетной семьи в Зноб-Новгородской общине Шосткинского района Сумской области. Сумская областная прокуратура сообщила, что в результате атаки погибли 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка. Кроме того, ранения получили другие члены семьи: 31-летняя мать мальчика, его 10-летний брат и 13-летняя сестра. Добавляется, что начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей.

Также мы писали, что российские оккупанты в Чёрном море атаковали два гражданских иностранных судна. Известно, что на турецком сухогрузе вспыхнул пожар, погиб гражданин Египта, работавший поваром. В Военно-морских силах ВС Украины отметили, что на борту находились девять членов экипажа – граждане Египта, Турции и Индии, их эвакуировали. По словам вице-премьер-министра по вопросам восстановления, министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, судно получило значительные повреждения и утратило мореходность.

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