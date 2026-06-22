Европа страдает от рекордной волны жары: прогнозируется температура до 44°C

Синоптики предупреждают, что температура будет расти до конца недели.

Западную Европу захлестнула жестокая волна жары, грозящая побить температурные рекорды: половина Франции переведена на красный уровень тревоги, железнодорожное сообщение в Бельгии нарушено, а спортивные мероприятия в Испании и Германии отменены или перенесены.

В понедельник французские власти объявили наивысший, первый уровень опасности для жизни в 49 из 96 материковых департаментов страны, призвав 35 миллионов человек проявлять "абсолютную бдительность", часто пить воду, избегать любых физических нагрузок и не выходить на прямые солнечные лучи, пишет The Guardian.

Ещё 40 департаментов переведены на оранжевый, второй уровень тревоги. "По всей стране надолго устанавливается очень высокая температура, – сообщила национальная метеорологическая служба Météo-France. – Дневные и ночные температуры будут исключительными".

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По её данным, в западной и центральной Франции начиная с понедельника во второй половине дня температура, вероятно, превысит 40°C: до 43°C в Бордо, 41°C в Лиможе, 40°C в Тулузе и Туре и 39°C в Париже – и к концу недели продолжит расти.

В понедельник по всей стране было закрыто более 800 школ, ещё 1800 перенесли занятия, чтобы ученики могли уйти домой раньше. Каждый десятый пригородный поезд в районе Парижа отменён из-за опасений за подвижной состав и пути.

В Германии организаторы приостановили финал теннисного турнира Berlin Open и эвакуировали всех с площадки из-за сильных гроз, пока в выходные температура в немецкой столице превышала 30°C.

Температура в Бельгии – уже перешагнувшая отметку 30°C в воскресенье – станет "самой высокой из когда-либо зарегистрированных", заявил Давид Деено, руководитель службы прогнозирования метеорологического института IRM. Часть поездов в час пик была отменена, чтобы снизить риск поломок.

Ранее УНИАН сообщал, дойдёт ли экстремальная жара с запада Европы до Украины.

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