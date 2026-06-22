Оккупанты пытаются закрепиться в окрестностях Лимана и усиливают давление, - Deep State

Основным плацдармом для действий противника по-прежнему является Серебрянское лесничество, где в красной и серой зонах вражеские подразделения постоянно перемещаются.

На Лиманском направлении фиксируется значительный рост напряженности и повышение активности российских оккупационных войск. В последнее время зафиксирован ряд ударов по вражеским силам в восточной части Лимана, что свидетельствует о попытках просачивания пехотных групп противника на окраины города, пишут аналитики Deep State.

После определенных успехов российской армии в районе Константиновки Лиман становится все более актуальной тактической целью для командования РФ. Ситуация осложняется существенным количественным превосходством противника и недостаточной плотностью оборонительных порядков на отдельных участках, что создает предпосылки для регулярных попыток прорыва со стороны захватчиков.

На данный момент основным плацдармом для действий противника остается Серебрянское лесничество, где в красной и серой зонах вражеские подразделения постоянно перемещаются, маскируются, пытаются закрепиться и продвигаться вглубь украинской обороны.

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Непосредственно на восточной окраине Лимана фиксируется вражеская активность, однако украинские операторы беспилотников успешно сдерживают эти попытки и эффективно ликвидируют живую силу оккупантов, которую российское командование продолжает массово отправлять на штурмы.

В то же время единичные появления противника фиксировались и в "голубой" зоне контроля Сил обороны Украины, однако пока они носят несистематический характер и не дают оснований для расширения "серой" зоны в самом городе.

Несмотря на относительную стабильность в пределах самого городского массива, максимально сложной и критической остается обстановка в районах населенных пунктов Ямполь и Озерное.

Ситуация на фронте – последние события

Напомним, соучредитель и аналитик мониторингового проекта DeepState Роман Погорилый отметил, что линию фронта в российско-украинской войне в целом удалось стабилизировать на стратегическом уровне, однако на тактическом уровне ситуация остается нестабильной, и на некоторых направлениях сохраняются серьезные проблемы. По его словам, Силы обороны в настоящее время теряют Константиновку. Аналитик также добавил, что российские оккупационные войска продолжают оказывать активное давление в районах Гуляйполя, Лимана, а также на Славянском направлении.

Как сообщает издание Business Insider, Украина демонстрирует стремительный рост количества наземных роботизированных комплексов на передовой, поручая беспилотным платформам выполнение самых опасных задач. Такие наземные машины активно задействуют для транспортировки боеприпасов, эвакуации раненых бойцов, минирования территорий и штурмов российских позиций.

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