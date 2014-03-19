Батальон морской пехоты в Феодосии назвал свои требования к украинской власти

14:18, 19 марта 2014
Политика
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Военные 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины требуют от командования вооруженных сил и украинской власти конкретных директив относительно действий в сложившейся ситуации.

Морскі піхотинці вимагають від української влади конкретних директив

Об этом сообщил заместитель командира по воспитательной работе бригады морской пехоты майор Ростислав Ломтев, пишет "Украинская правда".

"Нам нужен конкретный алгоритм действий, директивы, как действовать в связи с событиями, которые произошли в Крыму в последние дни", - сказал он.

В то же время в самом батальоне подготовили обращение к командованию вооруженных сил и руководства государства.

В документе военные требуют "срочно гарантий относительно сохранения личного состава батальона как единого целого".

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Кроме того, они требуют "срочно гарантировать дальнейшее прохождение службы в одной воинской части в Украине".

"Требуем это обсудить и указать единственное место, где мы все вместе (а не в разных военных частях) будем проходить дальнейшую службу", - сказано в обращении военных.

"Требуем срочно провести переговоры и вывести личный состав - также сказано в обращении.

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"Если это не будет сделано, то последствия могут быть непредсказуемыми, до полной потери батальона", - отметили военные 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.

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