Батальон морской пехоты в Феодосии назвал свои требования к украинской власти
Военные 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины требуют от командования вооруженных сил и украинской власти конкретных директив относительно действий в сложившейся ситуации.
Об этом сообщил заместитель командира по воспитательной работе бригады морской пехоты майор Ростислав Ломтев, пишет "Украинская правда".
"Нам нужен конкретный алгоритм действий, директивы, как действовать в связи с событиями, которые произошли в Крыму в последние дни", - сказал он.
В то же время в самом батальоне подготовили обращение к командованию вооруженных сил и руководства государства.
В документе военные требуют "срочно гарантий относительно сохранения личного состава батальона как единого целого".
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Кроме того, они требуют "срочно гарантировать дальнейшее прохождение службы в одной воинской части в Украине".
"Требуем это обсудить и указать единственное место, где мы все вместе (а не в разных военных частях) будем проходить дальнейшую службу", - сказано в обращении военных.
"Требуем срочно провести переговоры и вывести личный состав - также сказано в обращении.
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"Если это не будет сделано, то последствия могут быть непредсказуемыми, до полной потери батальона", - отметили военные 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.