Оккупанты штурмуют военный топографический центр в Симферополе - журналист

"Идет штурм военного объекта в Симферополе. Штурмуется фотограмметрический центр Управления центрального военно-топографического и навигационного Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины", - сообщет руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook, ссылаясь на оперативные данные группы "Информационное Сопротивление".

Из окон домов близ объекта работают российские снайперы. На данный момент ранен один человек, сообщает Тымчук.