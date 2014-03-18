Оккупанты штурмуют военный топографический центр в Симферополе - журналист
16:11, 18 марта 2014Политика
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Оккупанты штурмуют фотограмметрический центр Управления центрального военно-топографического и навигационного ГУ ВСУ. Работают российские снайперы.
Российские военные штурмуют военный топографический центр в Симферополе / REUTERS
"Идет штурм военного объекта в Симферополе. Штурмуется фотограмметрический центр Управления центрального военно-топографического и навигационного Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины", - сообщет руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook, ссылаясь на оперативные данные группы "Информационное Сопротивление".
Из окон домов близ объекта работают российские снайперы. На данный момент ранен один человек, сообщает Тымчук.
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