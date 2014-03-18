"Мэр" Севастополя не хочет рвать связи с Киевом и предлагает начать "договариваться"

Севастополь не хочет рвать экономические связи с Киевом и предлагает "договариваться". Об этом заявил на внеочередной сессии горсовета Севастополя "народный мэр" Алексей Чалый, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на сообщение одного из информагентств.

"Будем предпринимать все усилия для того, чтобы не рвать существующие экономические связи. С нашей стороны никаких инициатив в этом плане не будет", - сказал Чалый.

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Тем не менее, сказал он, Севастополь окажется в другой юрисдикции, а потому "мэр" надеется, что будет плавный переходный период.

"Ничего "торпедировать" мы не будем. Мы будем пытаться пройти этот этап таким образом, чтобы минимально пострадали люди по обе стороны крымского перешейка. Очень хотел бы надеяться, что власти в Киеве в конце-концов осознают, что то, что случилось – необратимо, и надо начинать договариваться", - отметил самопровозглашенный мэр Чалый.

Вместе с тем, подчеркнул так называемый "мэр", у власти Севастополя в случае негативного экономического сценария есть "план Б", который позволит сохранить "экономическую работоспособность города", если Киев предпримет какие-то действия.

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"В данном случае мы сможем опираться на ресурсы Российской Федерации", - заявил Чалый.

Как сообщал УНИАН, 17 марта на внеочередной сессии горсовета депутаты приняли решение обратиться к Российской Федерации о принятии Севастополя в состав РФ.

Этому предшествовал незаконный и непризнанный Украиной и миром "референдум" о присоединении Крыма к РФ.