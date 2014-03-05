ГПУ обжаловала назначение Чалого «мэром» Севастополя

Генеральной прокуратурой Украины в Окружной административный суд Киева предъявлен иск об отмене ряда принятых Севастопольским городским советом решений, которыми создан не предусмотренный действующим законодательством орган, наделен властными полномочиями не уполномоченный субъект и предусмотрено проведение неконституционного референдума по вопросам, которые не отнесены к компетенции территориальной общины.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кроме того, обжалованы противоправные распоряжения руководителя не предусмотренного Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» органа - Координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города, которыми предусмотрено создание местных органов милиции, прокуратуры, Службы безопасности.

Проведенной проверкой установлено, что отмеченные решения приняты с нарушением требований ч. 2 ст. 19, ч. 3 ст. 140, ст.ст. 85, 121, 123 Конституции Украины и ст. 26 и 54 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

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Вышеуказанные решения создают значительное общественное напряжение, ставят под угрозу обеспечение национальной безопасности, и тем самым нарушают интересы государства в этой сфере, что требует вмешательства органов прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля на митинге в Севастополе бизнесмен Александр Чалый был избран «городским головой» - председателем исполнительного комитета городского совета. В то же время в Севастополе такие должности действующим законодательством не предусмотрены.

24 февраля Севастопольский городской совет принял решение об утверждении своего исполнительного органа - о создании городского управления по обеспечению жизнедеятельности города. Городское управление по обеспечению жизнедеятельности города поручено возглавить Чалому.