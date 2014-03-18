Яценюк выступил с обращением к жителям Юга и Востока Украины

11:15, 18 марта 2014
Политика
1 0

Премьер-Министр Украины Арсений Яценюк обратился к жителям южных и восточных областей Украины. Глава правительства сообщил о попытках российских спецслужб устроить провокации в украинских регионах. Также он выразил позицию власти относительно неотложных вопросов и опроверг ряд слухов.

Яценюк звернувся до жителів Сходу і Півдня України

В частности, Яценюк отметил, что вопрос о вступлении в НАТО не стоит на повестке дня исключительно ради сохранения единства Украины.

Он подчеркнул: “Защищать страну будет сильная, современная украинская армия”.

Читайте такжеУкраина просит НАТО не о военной помощи, а о техническом оборудовании - Дещица

Также Яценюк отметил, что и.о. Президента Украины Александр Турчинов принял решение оставить в силе Закон "Об основах государственной языковой политики" в редакции Кивалова и Колесниченко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter