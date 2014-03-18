Яценюк выступил с обращением к жителям Юга и Востока Украины

В частности, Яценюк отметил, что вопрос о вступлении в НАТО не стоит на повестке дня исключительно ради сохранения единства Украины.

Он подчеркнул: “Защищать страну будет сильная, современная украинская армия”.

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Также Яценюк отметил, что и.о. Президента Украины Александр Турчинов принял решение оставить в силе Закон "Об основах государственной языковой политики" в редакции Кивалова и Колесниченко.