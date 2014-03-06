Башар Асад похвалил Путина за "миролюбие" в отношении Украины

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на сирийское агентство SANA.

«Президент Башар Асад направил Владимиру Путину телеграмму, в которой от своего имени и от имени сирийского народа выразил солидарность с его усилиями по восстановлению безопасности и стабильности в дружественном государстве Украина в свете попытки переворота против законности и демократии в пользу радикалов и террористов», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеПоведение России является опасным и непредсказуемым - Президент ЛитвыОн также отметил, что Дамаск поддерживает «рациональный и миролюбивый подход российского президента, стремящийся к мировой системе, которая поддерживает стабильность и борьбу с терроризмом».

Справка. Башар Асад является лидером Сирии с 2000 года. Три года назад после жестокого подавления им антиправительственных протестов в стране началась масштабная гражданская война, в ходе которой, по оценкам ООН, погибли более ста тысяч человек.

В конфликте, предположительно, с обеих сторон применялось химическое оружие, что едва не стало поводом для военной интервенции в Сирию со стороны США. Однако при дипломатической помощи России сирийское правительство объявило об отказе от химоружия и его утилизации под международным контролем.

В настоящее время гражданская война в Сирии продолжается.

Асад фактически стал первым лидером независимого государства, поддержавшим Путина. Ранее о поддержке де-факто произошедшего ввода войск в Украину заявляли только глава Чечни Рамзан Кадыров и свергнутый экс-президент Украины Виктор Янукович.