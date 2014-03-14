Коломойский пообещал обеспечить армию на юго-востоке Украины горючим - журналист

Об этом рассказал главред издания Цензор Юрий Бутусов в своем Facebook.

“Воинские части получили приказ следовать на маневры, но у нескольких частей топливо для выполнения приказа отсутствует. Вообще. Губернатор собрал совещание, которое длилось около 3 часов. Результат - все части быстрого реагирования будут обеспечены горючим. Будут заправлены сотни боевых машин. Все боевые вертолеты. Каждая воинская часть получила маршрут выдвижения к ближайшим бензозаправкам, заправщики приедут на аэродромы - так что завтра на некоторых днепропетровских заправках будут очень необычные очереди”, - сообщил журналист.

Также он отметил, что составлен маршрут движения войсковых колонн, график бесперебойных поставок и снабжения.

"И необходимое уточнение: военная махина запущена на личные средства губернатора Днепропетровской области, выполнение решения губернатор контролирует лично”, - резюмировал Бутусов.