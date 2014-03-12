Украинские военные не поддались ни на одну провокацию российской стороны - вице-премьер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема, открывая заседание Кабинета министров.

"Надежды российской стороны на то, что украинские военные с оружием отреагируют на агрессию (в Крыму - УНИАН), не оправдались. Наши офицеры и солдаты продемонстрировали выдержку и достоинство. Никакая провокация не нашла ответа, ни один конфликт не нашел продолжения. Ни одна вспышка агрессии не имела развития. И когда наши оппоненты увидели, что их планы не работают, они начали привлекать наемников-агитаторов, чтобы разжигать ситуацию изнутри", - заявил Ярема.

Читайте такжеВ Херсонской области сотрудники СБУ задержали российскую разведывательную группуОн напомнил, что российские военные продолжают находиться вдоль восточной границы Украины и постоянно наращивают свое присутствие.

Вооруженные силы Украины, в свою очередь, подчеркнул Ярема, приведены в полную боевую готовность.

"Начались всеукраинские военные учения, отрабатывается вопрос создания на базе Внутренних войск Национальной гвардии. Убежден, что в это нелегкое время армия выполнит свое высокое обязательство относительно защиты Украины", - подчеркнул первый вице-премьер.