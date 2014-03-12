Страны G7 и Еврокомиссия обратились к РФ с заявлением

Страны «Большой семерки», Европейский Совет и Европейская Комиссия призывают Россию прекратить поддержку референдума в Крыму.

Об этом говорится в совместном заявлении стран «Большой семерки», распространенном сегодня 12 марта.

«Мы, лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, президент Европейского Совета и президент Европейской Комиссии, призываем Российскую Федерацию прекратить все попытки изменить статус Крыма вопреки украинскому законодательству и с нарушением международного права. Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить действия, которые поддерживают референдум на территории Крыма относительно его статуса, потому что это является прямым нарушением Конституции Украины», - говорится в заявлении.

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Страны «Большой семерки» отмечают, что никакой подобный референдум не будет иметь никакой юридической силы. Учитывая отсутствие надлежащей подготовки и запугивание присутствием российских войск, это был бы глубоко несовершенный процесс, который не будет действующим. «По всем этим причинам мы не признаем его результат», - отмечается в заявлении.

Авторы документа подчеркивают, что российская аннексия Крыма будет явным нарушением Устава Организации Объединенных Наций, обязательства России в рамках Хельсинкского Заключительного акта; обязательств перед Украиной в рамках ее Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 года; Соглашения о базировании ЧФ России в Украине от 1997 года, а также обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года.

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В добавление к этому Россия посягает на единство, суверенитет и территориальную целостность Украины, говорится в заявлении, авторы которого отмечают, что «аннексия Крыма может иметь серьезные последствия для правового порядка».

«Если Российская Федерация пойдет на такой шаг, мы будем принимать дальнейшие действия, индивидуально и коллективно», - отмечают в заявлении страны «Большой семерки», Европейский Совет и Европейская Комиссия.

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«Мы, лидеры G-7, призываем Россию присоединиться к нам в совместной работе в дипломатических процессах по выходу из нынешнего кризиса и поддержать прогресс для суверенной независимой и единой Украины. Мы также напоминаем Российской Федерации наше решение о приостановлении участия в любой деятельности, связанной с подготовкой встречи G-8 в Сочи, пока Россия не изменит курс своих действий и пока обстановка не станет такой, в которой G-8 будет иметь темы для обсуждения», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о вводе войск в Украину.

При этом в Крыму с 27 февраля российские военнослужащие блокируют работу воинских частей, пограничных постов, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.

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По данным МИД Украины, по состоянию на 10 марта в Крыму находятся 18 тыс. 780 российских военнослужащих.

Как сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, в целом с начала обострения ситуации в АРК российскими военнослужащими заблокировано и выведено из строя 40 из 56 объектов Государственной пограничной службы, захвачено 20 объектов и заблокировано 46 объектов государственной инфраструктуры. В частности, захвачено 4 воинских части и заблокировано 37.

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Парламент Крыма 6 марта принял решение о присоединении автономии к России и вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

В ЦИК заявляют, что юридической базы для проведения референдума в Крыму нет. ЦИК поручила Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Государственного реестра избирателей органам Государственного реестра избирателей, образованным в Крыму и Севастополе.