Мошенник рассказал женщине, что находится в космосе и ему нужны деньги, чтобы купить кислород.

80-летняя женщина в Японии перечислила деньги онлайн-мошеннику, который сказал ей, что является космонавтом и застрял на космическом корабле. Он объяснил женщине, что ему нужны деньги, чтобы купить кислород. Об этом пишет Sky News.

Мошенник рассказал жертве, которая живет на северном острове Хоккайдо в Японии, что он является космонавтом, после чего они продолжили развивать свои онлайн-отношения.

Затем злоумышленник сказал ей, что "сейчас находится в космосе на космическом корабле", "подвергается атаке и нуждается в кислороде".

Видео дня

По информации полиции Хоккайдо, жертву, которая живет одна, убедили прислать около 7 тысяч долларов (примерно миллион японских иен).

"Полицейские считают, что эта операция была частью романтической аферы, когда мошенники пользуются людьми, которые ищут любовь. Они предупредили, что люди должны быть осторожными, если кто-то, с кем они познакомились в Интернете, просит у них деньги", - добавили в материале.

Другие аферы мошенников в мире

Ранее СМИ сообщали, что в США мошенник с помощью ИИ выдавал себя за государственного секретаря Марко Рубио и общался с чиновниками. Оказалось, что самозванец присылал голосовые сообщения и текстовые сообщения якобы от имени госсекретаря. Отмечается, что с помощью искусственного интеллекта он имитировал голос и стиль письма политика.

Также сообщалось, что мошенники взламывают страницы в Facebook, после чего украинцам поступают фейковые письма о блокировке.

"В них сообщают о нарушении условий использования и угрозу блокировки аккаунта. Чтобы якобы избежать блокировки, пользователю предлагают перейти по ссылке и пройти проверку. Ссылка направляет на мошеннический сайт, похожий на официальный", - предупредили в Госспецсвязи.

Вас также могут заинтересовать новости: