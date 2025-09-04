После недавней сильной магнитной бури Kp-индекс наконец снизится.

Несколько последних дней на Земле наблюдалась активная геомагнитная обстановка, когда магнитные бури влияли на технику и самочувствие людей. К счастью, 4 сентября ситуация нормализуется.

По данным NOAA, ожидаемый Kp-индекс будет не выше 3, а это значительно ниже порога для слабой бури (G1 начинается при Kp=5). Это указывает на отсутствие новых всплесков активности и на постепенное возвращение к спокойному состоянию.

Британская геологическая служба (BGS) подтверждает прогноз - состояние магнитосферы остаётся в категории Quiet. Есть вероятность перехода в более активные режимы, но магнитной бури все же не ожидается.

В итоге 4 сентября будет благоприятным днём: техника, связь, навигация будут функционировать без сбоев, а большинство людей даже не почувствует последствий недавней магнитной бури.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури это естественное явление, которое возникает при столкновении потоков солнечного ветра с магнитным полем Земли.

Бури делятся по степени силы - от слабых (G1), почти незаметных для большинства людей, до экстремальных (G5), которые способны вызвать перебои в энергосистемах и спутниковой связи. Чаще всего на Земле происходят именно слабые и умеренные возмущения, а серьёзные штормы случаются редко.

