На кадрах видно, как популярный среди туристов фуникулер, похожий на трамвай, практически разрушен, а спасатели вытаскивают людей из-под обломков.

В столице Португалии Лиссабоне сошел с рельсов популярный среди туристов фуникулер "Глория". В результате происшествия, по последним данным, погибли 15 человек, еще 18 травмированы.

"Это трагедия, Лиссабон в трауре, такого еще никогда не случалось в нашем городе", - сказал мэр города Карлуш Муэдаш и объявил 3-дневный траур.

Португальская служба экстренной медицинской помощи сообщает, что пятеро пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальные 13, включая ребенка, получили легкие травмы, передает Sky News.

Власти не раскрывают имена жертв и их гражданство, но сообщают, что среди погибших есть несколько иностранных граждан.

По данным португальского телеканала SIC Noticias, авария произошла вчера вечером, сколько именно человек находилось в вагоне в момент крушения, не известно.

Очевидцы рассказали телеканалу, что фуникулер потерял управление и "с огромной силой" врезался в здание.

Издание Observador со ссылкой на пожарных сообщило, что причиной аварии стал оторвавшийся трос в конструкции фуникулера. Последнее техническое обслуживание он прошел всего год назад.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил соболезнования в связи с аварией на фуникулере.

"От имени украинского народа выражаю искренние соболезнования семьям погибших, президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузи, премьер-министру Португалии Луишу Монтенегру и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Зеленский в Х.

Фуникулер в Лиссабоне

Фуникулер "Глория" начал работу в 1885 году, в 1915 году его электрифицировали. С 2002 года он входит в число национальных памятников Португалии.

Длина маршрута составляет 265 м, наклон на пути достигает более чем 17%. Всего фуникулер вмещает до 42 человек.

