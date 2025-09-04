Кошки по своей природе являются одинокими животными.

Коты являются привередливыми животными, которые медленно привыкают к другим домашним любимцам. Поэтому многих людей интересует вопрос, сможет ли ваш кот подружиться с другими котами, пишет catster.

Несмотря на то, что некоторые кошки могут подружиться в течение нескольких дней или недель, в целом нужно от 8 до 12 месяцев, чтобы два кота установили между собой такие тесные связи, чтобы это можно было назвать дружбой.

"Однако в некоторых случаях две кошки могут никогда не наладить отношения. Хотя обычно такая ситуация приводит к тому, что две кошки просто не мешают друг другу, иногда для безопасности и здоровья животных нужно навсегда переселить одну из них", - подчеркнули в материале.

Также стоит помнить, что кошки по своей природе являются одинокими животными. Они могут иметь нормальные отношения с другими животными и людьми, однако в дикой природе кошки обычно живут в одиночестве.

"Они могут взаимодействовать с другими котами только в случае споров за территорию или в разгар сезона размножения. Если вы когда-нибудь наблюдали за колонией диких котов, то, вероятно, заметили, что некоторые коты действительно держатся вместе. Во многих случаях эти коты сблизились с раннего возраста. Они могут быть даже братьями или сестрами", - объяснили в издании.

Нужен ли моему коту другой друг-кот?

Если вы сейчас имеете одного кота и думали о том, чтобы завести еще одного, то, возможно, животному будет полезно это, если оно много времени находится в одиночестве. Однако следует учитывать, что большинство кошек довольны жизнью в доме без других кошек.

"В дикой природе их территория является относительно большой, и коты часто не желают делить свою территорию с другими котами. Это одна из главных причин, почему так трудно познакомить двух котов друг с другом", - подчеркнули в материале.

В то же время если ваши коты не могут привыкнуть друг к другу, то стоит обратиться к ветеринару и спросить о лучшем способе правильно и безопасно их познакомить.

