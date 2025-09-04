Днем воздух еще по всей стране будет прогреваться до летних показателей.

В Украине до конца недели будет преобладать сухая и по-светлому теплая погода, однако ночи уже будут прохладными. В частности, 5 сентября в ряде областей температура вообще упадет до +7°...+9°. Об этом на meteoprog рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 4 сентября

В четверг существенных осадков не предвидится. ветер 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+30 °С, а в юго-западных областях местами жара +31...+34 °С.

Погода 5 сентября

В пятницу на фоне области повышенного атмосферного давления по всей территории Украины сохранится умеренно теплая и сухая погода, без осадков. Ветер 3 - 8 м/с, в южной части 7 - 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +11...+17 °С, а в северных и восточных областях местами опустится до +7...+9 °С. Днем воздух прогреется до +25...+30 °С, на юге и западе страны будет еще теплее, +28...+33 °С.

Видео дня

Погода 6 сентября

В субботу по всей Украине ожидается малооблачная и местами жаркая погода, без осадков. Ветер 5 - 10 м/с. Ночью будет +11...+17 °С, днем в пределах +26...+31 °С, а в юго-западной части и на Закарпатье местами разогреет до +32...+34 °С.

Погода 7 сентября

В конце недели по всей Украине продлится период спокойной и теплой погоды под влиянием антициклона. Осадков не предвидится. Ветер останется 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается +11...+17 °С, днем будет колебаться в пределах +25...+30 °С, а в юго-западных областях местами +31...+33 °С.

В столице сегодня будет сухо и солнечно, а воздух прогреется до +26 градусов. Ближайшие дожди в Киеве прогнозируют на понедельник, 8 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: