Дата 4 сентября полна народных обычаев и давних украинских суеверий. Мы собрали самые интересные факты о том, какой сегодня церковный праздник у православных и что отмечают на международном уровне. А также рассказали, представители какой профессии празднуют профессиональное торжество.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирные спортивные организации отмечают День тхэквондо, корейского боевого искусства с быстрыми ударами. Это не просто стиль боя, а отдельная философия с упором на развитие силы духа.

В некоторых странах установлены национальные праздники сегодня - День секретаря и День иммигранта в Аргентине, День доставщиков газет и День дикой природы в США, День вина в Чили.

Некоторые рожденные 4 сентября люди добились мировой славы. Это шведский король Александр III, писатель Франсуа-Рене де Шатобриан, композитор Антон Брукнер, писатель и драматург Антонен Арто, певица Бейонсе.

Какой сегодня праздник церковный

Икона Богородицы "Неопалимая Купина", которая вспоминается по новому стилю, защищает жилище от пожаров и природных бедствий. Её копию принято вешать в главной комнате. В старом стиле наступал 4 сентября праздник мучеников Феопрепия, Зотика, Агафоника, Зинона и прочих.

Какой сегодня праздник в Украине

Некоторые отечественные знаменитости справляют день рождения 4 августа - композитор Остап Бобикевич, кинорежиссер Эдвард Дмитрик и фехтовальщица Ольга Харлан.

В рабочем календаре праздник сегодня в Украине - День таможенного брокера. К таким профессионалам обращаются компании, которые перевозят много товара через границу. Брокеры помогают подготовить документы на груз и оплатить пошлину.

Какой сегодня праздник в народе

Давние приметы гласят такое о сегодняшнем дне:

высокие перистые облака предвещают сильный ветер;

если с самого утра дождит, то зима будет ранней;

чем больше шелухи на луке, тем морознее будет январь;

солнце светит, но не греет - сентябрь ожидается прохладным.

По верованиям наших предков дату стоит посвятить сбору урожая лука. Из овоща готовят луковые блюда, которые принесут здоровье и благополучие. На огороде перекапывают землю, а инвентарь чистят и точат. Плохой приметой считалось в конце жатвы не позаботиться об инструментах.

Давние люди знали, какой праздник 4 сентября удачный для молитв о защите дома от беды. Богородицу просили благословить семью и отогнать горе.

Что нельзя делать сегодня

Не рекомендуется в праздник сегодня лениться, ругаться матом, отказывать в помощи. Под запретом оформление кредитов и одалживание денег, иначе надолго останетесь должником. Также не стоит 4 сентября разводить костер и оставлять огонь без присмотра.

