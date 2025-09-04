По городу и области ожидаются дожди с грозой и градом.

На четверг, 4 сентября, во Львове объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову днем 4 сентября грозы, шквалы 15 - 20 м/с, град", - предупреждают синоптики.

Предупреждение о непогоде объявили и для Львовской области, где также местами ожидаются грозы, шквалы 15 - 20 м/с и град.

Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

4 сентября погоду на Львовщине будет определять влияние атмосферного фронта с запада.

В течение дня будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, а днем град. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы будут достигать 15-20 м/с. Днем температура по области составит +27°...+32°, а во Львове будет немного свежее, +28°...+30°.

По прогнозам синоптиков, средняя за сентябрь температура на Львовщине ожидается на равнине +13,8° тепла, в горах +12,0° тепла. Это близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается на равнине 73 мм, в горах 97 мм, что также в пределах нормы (92-117%).

