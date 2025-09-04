Этим летом погода в Европе была очень разной на западе и на востоке.

В Украине июнь и август были довольно прохладными, в Западной Европе лето наоборот было довольно жарким. И сентябрь, похоже, будет очень теплым, пишет Bloomberg.

Главный метеоролог британской компании MetSwift, занимающейся аналитикой погоды, отмечает, что после столь жаркого лета, каким оно было на большей части Европы, сентябрь гарантированно будет немного теплее нормы.

По данным Meteo France, в Центральной Европе превышение температурной нормы может сохраняться вплоть до начала зимы. В то же время, по данным Метеорологического бюро Великобритании, вероятность настоящей жары в сентябре на территории северо-западной Европы постепенно уменьшается. Однако, как прогнозирует компания MetDesk, весьма теплые условия сохранятся в Испании, скандинавских странах, а также в восточной Европе по крайней мере до середины сентября.

Поскольку теплый воздух удерживает больше влаги, а сама жара способствует испарению воды из океана, после нынешнего жаркого лета увеличивается вероятность интенсивных дождей в Западной Европе, прогнозируют в компании MetSwift.

Как писал УНИАН, из-за глобального потепления температура воды в северных морях Европы постепенно растет и становится комфортной для пляжного отдыха. Вместе с тем это угроза для стабильности природных экосистем в этих морях.

Также мы рассказывали, что глобальное потепление "убивает" океанические течения, в том числе и знаменитый Гольфстрим. Без него климат в Европе будет значительно отличаться от нынешнего. Зимы станут холоднее, а лето - жарче.

