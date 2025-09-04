По словам блогера, этот город не имеет правил и законов.

Мужчина, который посетил все страны мира, рассказал, какое место было худшим из всех. Речь идет о Дрю Бински, который снимает на видео свои путешествия на YouTube и имеет почти шесть миллионов подписчиков, передает Express.

На первом месте в его списке оказалась столица Сомали Могадишо. По словам Дрю, этот город был "жалким", "без правил и законов".

"Каждый раз, когда вы покидаете отель, перед вами и позади вас должен ехать конвой с четырьмя военными в бронежилетах, которые сидят на платформах грузовиков с огромными АК-47 в руках и разведывают местность перед вами", - подчеркнул турист.

Как отметили в Express, в стране существует "очень высокая" вероятность террористических атак, ведь Аль-Шабааб (суннитская исламистская военная и политическая организация, которая базируется в Сомали и действует в других странах восточной Африки - УНИАН) осуществляет "частые атаки" в Могадишо.

Также в стране есть большая угроза похищения людей и "опасный уровень" преступной деятельности, среди которых убийства и вооруженные ограбления.

Список Дрю завершают Конакри (Гвинея), Кандагар (Афганистан), Порт-о-Пренс (Гаити), а также Триполи (Ливия). По словам путешественника, Конакри является его "наименее любимым местом в Западной Африке", отметив, что это "полный беспорядок", который является "очень враждебным".

Дрю добавил, что в Кандагаре "чувствуется напряжение в воздухе" и отметил, что несмотря на "крутые и традиционные рынки", там царит "атмосфера напряжения", из-за чего кажется, что ты постоянно оглядываешься через плечо.

Что касается Порт-о-Пренс, то турист назвал его "полным хаосом", подчеркнув, что "бандиты контролируют территорию" и ему пришлось им заплатить. В Триполи Дрю "засыпал под звуки бомб", которые заставляли его кровать дрожать.

