Ученые нашли у мамонта миллионолетней давности бактерии, которые могут раскрыть секреты его здоровья и эволюции.

В сибирской дикой местности исследователи обнаружили останки степного мамонта возрастом 1,1 миллиона лет, которые принесли сенсационные открытия о микробиомах древних животных. Новаторское исследование под руководством Бенджамина Гине из Шведского музея естественной истории проанализировало микробную ДНК из более 483 останков мамонтов, обнаруженных в Канаде и России, включая адычанского мамонта, пишет BBC Wildlife.

Ученые идентифицировали 310 типов микробов, большинство которых появились после смерти животного, однако шесть были тесно связаны с хозяином, живя симбиотически внутри или на мамонте. Среди них - бактерия Erysipelothrix, связанная с сердечными инфекциями, которая оказалась самой старой в своем роде.

Также были найдены Pasteurella и Streptococcus, образцы которых показали удивительное генетическое сходство с современными штаммами, способными вызывать сепсис у слонов или кариес у людей. В то же время большинство бактерий могли быть безвредными или даже полезными, например, Pasteurella участвует в производстве янтарной кислоты, важной для метаболизма.

Исследование не только создало огромную базу данных для дальнейших исследований микробиомов мамонтов, но и показало, что древние бактерии можно обнаружить даже в миллионолетних останках. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на здоровье вымерших животных и влияние их микробов на эволюцию вида.

