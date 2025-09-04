Видео снималось на знаменитом Острове кукол в Мексика.

Американская певица Леди Гага представила жуткий новый сингл The Dead Dance для второго сезона сериала "Уэнздей" (Wednesday) и клип к нему.

Как пишет журнал ELLE, песня, созданная при участии продюсеров Эндрю Уатта, Cirkut и самой Гаги, звучит по-настоящему мрачно. Не менее жутким получился и черно-белый клип, снятый готическим мастером Тимом Бертоном.

В начале ролика Гага просыпается на кладбище, усеянном заброшенными куклами. Она кружится и рвется в танце сквозь черно-белые декорации, облаченная в образ куклы с викторианским нарядом и тугими локонами, исполняя песню о преодолении боли.

Видео дня

"Уэнздей" 2 сезон: клип к саундреку The Dead Dance

Как пишет Gayety.co, видео снималось на знаменитом Острове кукол в Сочимилько (Мексика), месте, окутанном жуткими легендами.

Отмечается, что завораживающая хореография - работа Паррис Гобел, ранее сотрудничавшей с Гагой над вирусным видео Abracadabra. На этот раз ее постановка идеально вписалась в мрачные декорации, сделав The Dead Dance одновременно ночным кошмаром и театральным зрелищем.

"Я счастлива выпустить эту песню вместе с "Уэнздей". Я огромная поклонница шоу и получила колоссальное удовольствие, снимаясь в нем и поддерживая The Dead Dance", - отмечала сама Гага ранее.

Трек органично встроен в седьмой эпизод сериала, сопровождая ежегодный благотворительный бал Академии "Невермор". Ждет зрителей и танцевальная сцена, у которой есть все шансы стать вирусной.

Также известно, что сингл The Dead Dance вошел в альбом Гаги Mayhem и дополнен двумя мрачными бонус-треками - Can’t Stop the High и Kill for Love.

Напомним, ранее УНИАН писал, кого сыграла Леди Гага во втором сезоне сериала "Уэнздей".

Вас также могут заинтересовать новости: