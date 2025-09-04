Певица лишилась рекламного контракта с ювелирным брендом, лицом которого была с 2021 года.

Украинский ювелирный бренд "Золотой Век" мог платить певице Насте Каменских до миллиона долларов в год. Об этом со ссылкой на источники пишет Forbes, анализируя, какие финансовые потери понесла исполнительница после прекращения сотрудничества с брендом на фоне языкового скандала.

По мнению маркетолога Александры Клейно из агентства Media Maker, певица "потеряла очень много денег".

"Она миллионница, большая фигура, поэтому аудитория у нее останется. Однако задача брендов - видеть, понимать и выбирать тех героев, которые и сознательно, и культурально сегодня здесь", - отметила эксперт.

Отмечается, что основным элементом сотрудничества была масштабная наружная реклама - билборды из Каменских размещали в большинстве городов и торговых центров Украины. Также певица участвовала в телевизионных и онлайн-кампаниях бренда.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Настя Каменских оказалась в центре скандала из-за заявления о языке. Позже стало известно, что на этом фоне известный украинский бренд разорвал сотрудничество с Каменских.

