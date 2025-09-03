Кроме новинок, было подремонтировано также DF-17 с гиперзвуковым планирующим блоком DF-ZF.

Парад в Пекине по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны имел целью показать боевую мощь и новое лицо китайских вооруженных сил, где традиционная массовость теперь умножена на высокотехнологичность. Об этом пишет издание Дифенс Экспресс.

Аналитики отмечают, что особый акцент Китай сделал на демонстрации своих ядерных возможностей. Включая новую ракету воздушного базирования большой дальности JingLei-1 (JL-1), межконтинентальную баллистическую ракету для подводных лодок JuLang-3 (JL-3), а также межконтинентальную ракету неземного базирования DongFeng-61 (DF-61), которые ранее не демонстрировались.

JingLei-1, несмотря на размеры, - баллистическая ракета воздушного базирования, которая предназначена для бомбардировщиков H-6. Интересно, что, судя по фото JL-1 является одноступенчатой твердотопливной ракетой, потому что никаких соединений отдельных сегментов не видно.

"Баллистическая ракета JuLang-3 для подводных лодок очевидно должна прийти на замену предыдущей JuLang-2, которая встала на вооружение в середине 2010-х годов и предназначена для стратегических подводных лодок Type 094, которые продолжают строиться. Новая ракета явно имеет большие возможности по дальности, точности и возможно и количества боевых частей. То есть JL-3, скорее всего, имеет дальность больше 7-8 тысяч километров и может нести более трех блоков с индивидуальным наведением", - пишут эксперты.

Они думают, что DongFeng-61 является представителем мобильных грунтовых комплексов.

"Стоит отметить, что несмотря на визуальное сходство с российскими аналогичными пусковыми, таким как "Ярс" или "Тополь", Китай создает аналогичные решения с 90-х годов. Поэтому DF-61 имеет больше шансов быть развитием DF-41", - сказано в статье.

Отмечается, что была показана и новая версия DF-31, межконтинентальной ракеты шахтного базирования, с дополнительным индексом BJ. А также новая версия значительно более мощной межконтинентальной баллистической ракеты DongFeng-5C шахтного базирования, первая версия которой в строю с 80-х годов. Ее две ступени и боевой блок с раздельными боевыми частями провезли на разных платформах. Эксперты объяснили:

"Объявлено, что она может поразить любую точку мира, что может означать возможность орбитальной бомбардировки. Для прошлой версии DF-5B дальность была оценена в 13 тысяч километров, что не позволяло поразить с территории Китая Южную Америку".

Важно, что кроме новинок, было подремонтировано также DF-17 с гиперзвуковым планирующим блоком DF-ZF. Эта ракета предназначена для поражения целей на дальности до 1600 км и впервые появилась еще в 2019 году. Также показали DF-26, которую разработали в конце 2000-х годов и с тех пор часто модернизируют. Известная дальность - около 4000 км, чего достаточно для поражения главной базы США в регионе - Гуама.

"Среди дальнобойных носителей ядерного вооружения также были показаны крылатые ракеты - старые CJ-10 и новые YJ-18C с использованием технологии малозаметности. Отметим, что ранее индексом YJ-18 обозначались противокорабельные ракеты на основе российских 3М-54 "Калибр". В то же время YJ-18C очень сильно отличается от них и поэтому, возможно, индексы были изменены", - добавили эксперты.

Парад в Китае - мнение эксперта

Капитан 1 ранга запаса ВМС, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко сказал, что особенностью китайского оружия является то, что оно скопировано с западного, советского и современного российского вооружения.

"Любой образец фактически является копией... Это однозначно копия. Более того, не очень качественная копия", - отметил он.

