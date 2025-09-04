По его словам, если бы Путину удалось захватить всю нашу страну, он бы использовал ее как плацдарм.

Территориальные уступки Украины приведут лишь к тому, что российский диктатор Владимир Путин использует захваченные территории как плацдарм для дальнейшего наступления. Через два года у россиян будет много ракет с дальностью до 5000 километров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Le Point.

"Некоторые СМИ утверждают, что если бы украинские солдаты оставили восточные регионы нашей страны, мир бы восстановился. Это неправда. Путин вторгся в Крым, чтобы использовать его как плацдарм и окружить юг нашей страны. То есть, чтобы подготовиться к очередному наступлению. Он вторгся на часть востока нашей страны в 2014 году, чтобы использовать ее как плацдарм для полной оккупации этих регионов. Если бы завтра мы каким-то образом покинули Донбасс, чего не произойдет, мы бы открыли для Путина незащищенное пространство, вблизи города с полуторамиллионным населением - Харькова. Он бы также захватил промышленный центр Днепра. Это открыло бы для него возможности", - отметил глава государства.

По его словам, если бы Путину удалось захватить всю нашу страну, он бы использовал ее как плацдарм таким же образом.

Зеленский подчеркнул, что сделает он это или нет, будет зависеть от твердости Европы. Если Европа сильная, он, вероятно, ничего не сделает, но если она слабая, то она будет подвластна действиям России. "Между Москвой и Парижем менее 3000 километров. Сегодня ракеты, которые Россия использует против Украины, имеют дальность 2500 километров. У нас самих есть ракеты с дальностью 3000 километров.

Что я имею в виду? Эта война способствует технологическому развитию здесь, в Европе, но и в России. С этим технологическим развитием больше нет никаких дальних войн. Поверьте, через два года у россиян будет много ракет - у нас тоже - с дальностью 5000 километров. Море никого не защитит. Океан никого не защитит. Ракеты могут когда-то даже иметь дальность 10 000 километров", - пояснил президент.

Зеленский отверг идею обмена территориями с РФ

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что Украина не будет идти на территориальные уступки России или обмен территориями. "Для кого-то это просто территория, а для нас - это наша жизнь, наша история, наша Конституция", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, отметил он, никто не может дать гарантий, что российский диктатор Владимир Путин и в дальнейшем не продолжит оккупировать украинские земли.

"Он очень много раз врал, поэтому мы не можем доверять", - сказал Зеленский.

По его словам, в любом случае мы не можем отдавать Путину территории. Глава государства подчеркнул, что РФ уже имеет огромные потери своих военнослужащих. А в течение четырех лет российский диктатор не смог оккупировать даже 30% Донбасса.

