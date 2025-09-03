Сочетание размеров, брони и многоуровневой защиты делает американские авианосцы почти непотопляемыми.

Авианосцы ВМС США считаются одними из крупнейших и самых устойчивых военных кораблей в мире. Корабли класса "Нимиц" имеют водоизмещение более 100 000 тонн и длину более 1000 футов, а более новые авианосцы класса "Форд" хотя и подобного размера, однако еще более совершенны по конструкции и защите, пишет Slash Gear.

Их живучесть обеспечивается многослойной броней, водонепроницаемыми отсеками и усиленными перегородками. Даже если корпус пробивают торпеды или ракеты, экипаж может герметизировать поврежденные отсеки, чтобы корабль оставался на плаву. Испытания USS America в 2005 году показали, что авианосец может выдержать недели взрывных испытаний, прежде чем его наконец затопили.

Авианосцы редко действуют в одиночку. Они возглавляют ударные группы авианосцев, включающие крейсеры, эсминцы, подводные лодки и вспомогательные суда. Эти группы образуют многоуровневую систему обороны: ракеты-перехватчики, системы ближней обороны, самолеты-патрульные и электронные системы работают вместе, чтобы нейтрализовать угрозу еще до того, как она достигнет авианосца.

Видео дня

Конструкция, многослойная защита и мобильность делают авианосцы чрезвычайно сложной целью. Ядерный двигатель обеспечивает почти неограниченную дальность хода, а экипажи проходят интенсивные тренировки по контролю повреждений. Исторически ни один американский авианосец не был потоплен в бою со времен Второй мировой войны.

Современные ракеты, включая китайские и российские "убийцы авианосцев", представляют угрозу, но нанести критический удар чрезвычайно сложно. Даже поврежденные корабли часто могут восстановиться или отойти. По словам экспертов, это делает американские авианосцы одними из самых тяжелых для уничтожения военных кораблей в мире, что соответствует их стратегическому значению для ВМС.

Вас также могут заинтересовать новости: