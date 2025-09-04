По мнению Джона Эдварда Хербста, Москва ожидала большей поддержки от своих партнеров.

Пока нет признаков того, что визит Владимира Путина в Китай стал успешным для него. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал Джон Эдвард Хербст, американский дипломат, бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра им. Д. Патричиу при Атлантическом совете США.

По его словам, Москва ожидала большей поддержки от своих партнеров, однако существенного усиления сотрудничества пока не видно.

"Визит Путина в Китай пока не совсем успешный для Путина. Ему нужно больше поддержки от своих партнеров", - сказал дипломат.

Он уточнил, что речь идет в первую очередь о КНР, а также о Северной Корее.

"И пока что мы не видим, что он получил на это добро в Китае", - добавил Хербст.

Китай собрал диктаторов на праздник

Напомним, 3 сентября в Пекине состоялся самый масштабный за последние десятилетия военный парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. На торжества съехались немало диктаторов и автократов, недовольных современным мировым порядком, основанным на правилах. Среди них - кремлевский лидер Владимир Путин.

Во время встречи с Путиным в Пекине диктатор КНДР Ким Чен Ын пообещал ему полную поддержку действий Москвы. В ответ Путин поблагодарил его за помощь войсками в войне против Украины.

