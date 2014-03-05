Крымские татары занимают выжидательную позицию, но спокойствие в АРК очень нестабильно - Джемилев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины, бывший председатель Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев на брифинге в Киеве.

«До развития событий в Крыму муссировалась мысль о том, что крымские татары в Крыму - главная организованная прогосударственная сила и после вхождения в автономию российских войск будет взрыв недовольства и начнется кровопролитие. Но, к своему большому удивлению, россияне этого не увидели», - отметил он.

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Джемилев сообщил, что «крымские татары сейчас занимают выжидательную позицию. Потому что мы понимаем, что оккупационным силам нужен повод, что обижают русских «эти кровожадные татары», поэтому мы вынуждены ввести войска».

«Тишина, мир, отсутствие столкновений сейчас очень хрупкое, в любое время могут возникнуть эксцессы, которые остановить будет очень трудно», - сказал бывший председатель Меджлиса крымских татар.

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Справка УНИАН. Здания Совета министров и Верховного Совета Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные вооруженные люди.

Позднее 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии с участием незначительного количества депутатов отправил в отставку главу Совмина Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.

Аксенов заявил, что не признает легитимность новой украинской власти и попросил РФ предоставить АРК финансовую помощь и ввести войска.

4 марта Окружной административный суд Киева признал незаконными решения крымского парламента о назначении Аксенова премьером.

1 марта Совет федерации России единодушно одобрил предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков захватывают и блокируют военные и пограничные объекты в Крыму. Украинская власть признала, что эти захватчики - российские военнослужащие.