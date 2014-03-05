У военных РФ перед отправлением в Крым отобрали документы и мобильные телефоны - источник

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Из источников в России стали известны некоторые детали организации Путиным интервенции в Крым. В частности, среди личного состава - те, кто едва прослужил полгода, т.е. достаточно неопытные бойцы, "пушечное мясо"", - пишет Тымчук.

Также он указывает, что перед выездом в Крым у военных забрали документы и мобильные телефоны.

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"Перед вторжением у личного состава забрали документы и мобильные телефоны. Так что родители этих солдат даже не подозревают, где находятся их сыновья, - сообщил Тымчук. - Сам личный состав жестко проинструктировали, что их захват противником в Крыму расценивается как предательство. Так же будет расцениваться, и если они при пленении раскроют номера воинских частей, в которых служат".

Также Дмитрий Тымчук сообщил информацию от "Информационного Сопротивления" (информационная сеть оповещения о ходе событий в Крыму, созданная офицерами запаса украинской армии - УНИАН), согласно которой пограничники не пропустили около 350 россиян. У одного во время контроля второй линии обнаружили в телефоне сообщение: "Еду на войну. Вернусь не скоро. Скажи, что я заболел".