МИД Украины обвиняет Путина в дезинформации относительно событий в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель МИД Евгений Перебыйнис.

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“В ходе сегодняшней пресс-конференции мы имели возможность услышать от Президента России Владимира Путина, что он в очередной раз отрицает пребывание российских военных на территории Украины. Между тем, многочисленные видеозаписи телеканалов и съемки пользователей Интернета опровергают эти утверждения. Порой военные даже не скрывают своего гражданства”, - сказал он.

Также Перебыйнис заявил, что и министр культуры России также вводит в заблуждение граждан РФ.

“Буквально только что я прочитал заявление министра культуры России, который призывал россиян отдыхать в Крыму. Он сказал, что Автономная Республика Крым сейчас является самым безопасным регионом Украины. Иначе как издевательством такие заявления назвать тяжело”, - сказал представитель МИД.

Также он опроверг заявления российских чиновников о том, что в Крыму бьют и даже убивают граждан РФ. Он заявил, что, по информации украинского омбудсмана Валерии Лутковской, ее коллега из России не обращался к ней по поводу нарушения прав граждан России на территории Крыма за последний период, и таких обращений нет также и у украинского омбудсмана.