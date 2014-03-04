Украиной гастролирует одна и та же труппа "патриотов России" (фото)
10:57, 04 марта 2014Политика
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От имени одесситов с российскими флагами в Севастополь приехали те же самые люди, которые за день до того штурмовали Харьковской ОГА.
Такой вывод можно сделать из стоп-кадров из видео.
Первый был сделан во время событий 1 марта в Харькове, когда россиянин из Москвы повесил российский флаг на здание Харьковской ОГА, сообщает Эспрессо.
События 1 марта в Харькове
Второе видео сделано в Симферополе, куда "коренные одесситки" приехали попросить помощь и рассказать, о том, что "народ поднялся против фашистов" и еще о том, что "50% своего имущества нужно передать властям".
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