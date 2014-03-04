Украиной гастролирует одна и та же труппа "патриотов России" (фото)

Такой вывод можно сделать из стоп-кадров из видео.

Первый был сделан во время событий 1 марта в Харькове, когда россиянин из Москвы повесил российский флаг на здание Харьковской ОГА, сообщает Эспрессо.

События 1 марта в Харькове

Второе видео сделано в Симферополе, куда "коренные одесситки" приехали попросить помощь и рассказать, о том, что "народ поднялся против фашистов" и еще о том, что "50% своего имущества нужно передать властям".