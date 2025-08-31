Как пилоты F-16 тренируются катапультироваться в случае аварии

Катапультные кресла ACES II спасают пилотов даже в самых экстремальных условиях

Польские военные летчики, которые управляют истребителями F-16, регулярно отрабатывают действия в экстремальных ситуациях. Главный элемент безопасности - катапультные кресла ACES II, способные спасти жизнь пилота даже в самый критический момент, пишет Wionews.

Военно-воздушные силы Польши имеют 48 самолетов F-16C/D Block 52+, модернизированных до стандарта F-16V Block 72 по контракту на $3,8 млрд. Они составляют основу боевой авиации страны.

Как работает катапультирование

В чрезвычайной ситуации пилот тянет за ручку между коленями. Система сначала откидывает кабину, после чего кресло с помощью ракетных зарядов выбрасывает летчика из самолета. Небольшие стабилизирующие парашюты замедляют падение, а на высоте около 3 км раскрывается основной парашют. Перед приземлением от кресла отделяется только пилот.

Польские пилоты F-16 регулярно проходят обучение на полноценных симуляторах, а также наземные инструктажи по аварийному катапультированию. Такие тренировки помогают отработать быструю реакцию, выбор безопасного угла катапультирования и минимальной высоты, необходимой для выживания.

