Это самое большое озеро Закарпатской области.

На юге Закарпатья, недалеко от венгерской границы, расположено популярное среди украинцев живописное место - озеро Дыйда.

Местные жители часто называют его озеро Дедовое, и именно под этим названием оно известно большинству туристов. Теплая вода, песчаные пляжи и спокойная атмосфера - то, чем влюбляет в себя Дыйда - озеро, которое стало настоящим курортом для тех, кто хочет отдохнуть от суеты городов.

Почему стоит посетить Дедово озеро - история водоема

Сегодня мы знаем его как известное место для отдыха, но когда-то там был обычный песчаный карьер. В советские времена рядом с селом Дыйда (тогда оно называлось Дедово) активно добывали песок. Работы привели к проседанию почв и повреждению сельских домов, поэтому карьер пришлось закрыть. Со временем он заполнился водой, и так появилось живописное озеро Дедово - Закарпатье получило настоящее сокровище, которое местные называют "Закарпатским морем".

Дийда - озеро, которое привлекает туристов чистой и теплой водой, живописной природой Закарпатья, развитой туристической инфраструктурой и близостью к Берегово, известного своими термальными бассейнами.

Если вы планируете отпуск, озеро на Закарпатье станет отличным выбором. Здесь можно совместить пляжный отдых, дегустацию закарпатских вин и экскурсии по живописным селам и замкам края.

Где находится озеро Дыйда - как доехать

Удобнее всего ехать через город Береговое. От Берегового до поселка Дыйда - всего 5 километров, поэтому дорога занимает не более 10 минут на автомобиле или маршрутке. Путешествуя из Ужгорода или Мукачево, стоит воспользоваться трассой М24, которая ведет прямо в направлении Берегового.

Где отдыхать, если приехали на Дедово озеро - жилье и развлечения

Если вы путешествуете с семьей, можете выбрать разные варианты: от комфортабельных отелей и современных коттеджей до недорогих частных усадеб. Базы отдыха предлагают собственные пляжи, спортивные и детские площадки, беседки, мангалы и прокат лодок. Это позволяет планировать выходные или отпуск максимально удобно, независимо от бюджета.

Для тех, кто любит находиться ближе к природе, здесь обустроены кемпинги. На территории озера можно найти места для установки палаток, арендовать бунгало или домик у воды. Это отличный вариант для тех, кто хочет совместить комфорт с атмосферой дикой природы.

