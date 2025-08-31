В православный праздник сегодня благодарят Господа за ушедший год и просят благословить новый.

1 сентября в новом церковном календаре - начало индикта, церковное Новолетие, или православный Новый год. В этот же день - Собор Винницких святых. Какие традиции и приметы связаны с датой, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале ниже.

Какой праздник сегодня церковный в Украине

1 сентября (в старом календаре это 14 сентября) православные отмечают церковное Новолетие, то есть, начало нового года. В богослужебных книгах этот праздник называется Начало индикта.

У праздника есть исторические корни: в Римской империи индиктом назывался налоговый период. В V веке его начало перенесли на 1 сентября, и со временем слово "индикт" стало означать просто год. Так дата вошла в церковный календарь.

Видео дня

В Киевской Руси церковное новолетие утвердилось после крещения в конце X века. 1 сентября, когда начинался новый год, в храмах молились за прошедшее время и просили Божьего благословения на следующий год.

***

В этот же день Церковь отмечает Собор Винницких святых, который был установлен в 2015 году Священным Синодом. В него включены 15 подвижников, чья жизнь и подвиги связаны с Винницкой землей.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают преподобного Симеона Столпника и его мать, Марфу;

священномученика Аифала Перского, диакона;

мучениц 40 дев, постниц, священномученика Амуна, диакона, их учителя;

мученицы Калисты и братьев ее, мучеников Евода и Ермогена;

праведника Иисуса Навина.

Ранее мы также рассказывали, какой церковный праздник сегодня по старому календарю - в этот день вспоминают святого Андрея Стратилата и 2593 мучеников, пострадавших вместе с ним.

Какие молитвы обращают к святым дня, что нельзя делать сегодня

Сегодня принято молиться святым о терпении, просят дать духовных и физических сил, исцелить от болезней и благословить на грядущий год.

В народе праздник так и называют - Новолетие, или Семенов день (в честь преподобного Симеона Столпника) и накрывают праздничный стол, на который ставят блюда из нового урожая. Считается, что на Новолетие нужно завершить все начатые дела и решить все проблемы, чтобы они не перешли в новый год.

Существовал в старину и особый обряд: накануне в доме тушили огонь, оставляя только лампадный, а утром добывали "новый", который символизировал начало нового года.

С 1 сентября начинается пора свадеб, венчаний и сватовства - согласно поверьям, браки, заключенные в это время, будут крепкими и счастливыми. Также это удачный период для переезда и заключения сделок.

В этот день, как и в любой другой, Церковь не одобряет злость, ругань, клевету и осуждение, предостерегает от зависти, жадности и уныния. Нельзя замыкаться в обидах и отказывать в помощи тем, кто нуждается.

По народным поверьям в Семенов день запрещается:

думать о плохом - негатив удвоится;

убирать в доме, в особенности подметать пол, чтобы не "вымести" счастье;

одалживать соль - она считается символом мира и благополучия в семье, поэтому если ее одолжить, то жди несчастий и неурядиц.

Существует также поверье, что в этот день следует по возможности перенести дальнюю дорогу - она будет тяжелой.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 1 сентября

С приходом Семенова дня начиналась осень и короткое бабье лето. По приметам 1 сентября гадают о погоде и зиме:

день теплый выдался - к мягкой зиме;

гуси улетают в теплые края - холода придут рано;

мухи кусаются - жди ненастья;

утро пасмурное выдалось - осень будет дождливой.

Наблюдают за паутиной: если ее на деревьях много, то осень будет сырой и холодной.

Вас также могут заинтересовать новости: