В частности, партнерам нужно уметь оставлять различия ради общей цели.

Американский психолог Марк Треверс рассказал, какой негативный опыт желательно пережить с партнером до брака.

"К сожалению, очень немногие заранее подготавливают себя к тем взлетам и падениям, которые неизбежно приносит совместная жизнь. Вместо этого они думают, что смогут справиться по ходу дела, когда трудности возникнут", - отметил он в своей статье для Forbes.

По его словам, если же вы уже успешно прошли через описанные ниже три сценария и вышли из них сильнее, чем прежде, - это хороший знак, что вы готовы к браку лучше большинства.

Видео дня

Настоящее разногласие. Для счастливого брака партнерам нужно уметь оставлять различия ради общей цели. Конфликты ценностей, идей, взглядов и мнений почти неизбежны, поэтому крайне важно научиться решать их вместе, а не друг против друга. Классические исследования The Journal of Psychology показывают: удовлетворенность отношениями напрямую связана со стилем ведения конфликтов. Если пара не умеет справляться с разногласиями, их удовлетворенность браком оказывается значительно ниже.

Застой в интимной жизни. Сексуальные трудности случаются в любых отношениях и по множеству причин, часто вне нашего контроля. Стоит помнить: "засухи" в интимной жизни - вовсе не редкость. Большинство пар проходят через такие периоды. Но для многих физическая и эмоциональная близость остается важной частью любви, поэтому спад может сильно ударить по отношениям. Исследование The Journal of Sex Research 2011 года показало: главное не сама трудность, а то, как пара с ней справляется. Брак требует готовности к несовершенству.

Стрессовое событие в жизни. За пределами спальни жизнь тоже может резко поменяться: потеря работы, болезнь, смерть близкого, катастрофа. Такие ситуации нельзя предсказать, но они показывают, как партнеры действуют под давлением. Исследование Journal of Family Psychology 2018 года доказало: то, как люди ведут себя в трудные времена, напрямую влияет на удовлетворенность отношениями.

Напомним, ранее психолог назвал три вопроса, которые мгновенно остановят ссору.

Вас также могут заинтересовать новости: