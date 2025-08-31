У RTX 5070 взорвался конденсатор / Фото - NVIDIA

На Reddit появился пост от пользователя под ником Wujushu, который рассказал о странном инциденте с его RTX 5070. По словам геймера, во время матча в Marvel Rivals из корпуса раздался громкий хлопок, а следом пошёл запах гари.

Проверив систему, он выяснил, что источник проблемы сама видеокарта. Один из конденсаторов, по всей видимости, вышел из строя, вызвав звук и характерный запах.

Самое неожиданное - карта продолжила работать, будто ничего не произошло. Тем не менее владелец сразу выключил компьютер и теперь планирует вернуть видеокарту по гарантии, чтобы не рисковать.

Фото RTX 5070 31 августа 2025
Ранее мы рассказывали, что видеокарта RTX 4060 Ti "расплавилась как мороженое" пока пользователь играл в игру. В какой-то момент во время игры компьютер внезапно выключился. Когда он попытался включить его снова, из системного блока пошёл дым, а затем появились языки пламени.

Кроме того, недавно у владельца RTX 5080 от Gigabyte "потекла" термопрокладка всего через месяц использования. Протечка оказалась настолько серьёзной, что термогель чуть не залил PCI-E.

