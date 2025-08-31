Певица рассказала, какой была в школе.

Накануне 1 сентября известная украинская певица Мишель Андраде вспомнила, какой была в школьные годы. В частности звезда ошеломила тем, что была скорее пацанкой, чем леди.

Певица призналась, что ее родителям было очень трудно с ней справляться.

"Я - Скорпион по знаку Зодиака. Поэтому в школе была больше хулиганкой, пацанкой, чем отличницей, и очень активным ребенком. Не знаю, как мои родители это пережили. Было сложно удержать меня на одном месте", - рассказала Мишель в комментарии изданию "Хочу!".

Несмотря на это, артистка отметила, что была бы не против вернуться в те времена. Больше всего ей нравился предшкольный период и подготовка к новому учебному году.

"Мне кажется, я готова сейчас перенестись на 10-15 лет назад, чтобы снова почувствовать вайб предшкольного периода. Это было мое самое любимое! Ходить с мамой на базар и покупать тетради, кисточки, ручки. Мне покупали все, что я хотела. Мама разрешала желаемое. И я, знаете, всегда знала, с кем еду на шопинг", - призналась Андраде.

Напомним, что недавно в жизни певицы произошли значительные изменения. Мишель Андраде разошлась со своим бойфрендом и сейчас наслаждается новым статусом.

