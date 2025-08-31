В перечне преобладают модели и блогерши.

В сеть попал список вероятных участниц 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Перечень "слил" блогер-"сплетник" Богдан Беспалов.

"Могут быть некоторые неточности, погрешности, но мы - сплетники, мы вообще никогда ничего не утверждаем и никому ничем не обязаны", - предупредил он перед тем, как озвучить имена участниц.

Как известно, главным героем шоу в этом году стал актер театра и кино Тарас Цымбалюк.

"Холостяк-14": кто в списке участниц

Как отметил Беспалов, предварительно, в новом сезоне шоу примут участие:

Валерия Жуковская - основательница кенди-бара Find Your Cake и мастер спорта Украины по дрессуре лошадей;

Оксана Шенюк - врач-косметолог, бьюти-эксперт и лайфстайл-блогер;

Дарья Зотова - украинская русскоязычная модель;

блогеры Юлия Артюх, Анастасия Шаманская и Яна Андриенко;

Надин Головчук - модель;

Николетта Бирюкова - тревел-эксперт и модель;

Виктория Крылась – lifestyle-блогер;

София Шамия - обладательница титула "Мисс Украина 2023";

Ирина Юрьевна - блогер и модель;

Дарья Романец - фотограф из Днепра, основательница свадебного агентства Persona Wedding;

Татьяна Довгань - блогер;

Ирина Пономаренко - модель из Хмельницкого и Киева;

Юлия Коренюк - fashion-фотограф.

"Предварительно, что мы с вами видим? Каст этого года ничем не отличается от предыдущих… Все то же самое: красивые, модели, коммерческие профили", - констатировал блогер.

Напомним, ранее была названа еще одна вероятная участница "Холостяка-14".

