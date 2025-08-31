Певец вспомнил самые яркие моменты этого лета.

Популярный украинский певец Виталий Козловский растрогал поклонников новым видео с сыном Оскаром. На кадрах заметно, как мальчик подрос и уже смело ходит.

В своем блоге в Instagram артист опубликовал сообщение-прощание с летом. Он отметил, что этот летний сезон стал для него масштабным и продуктивным. Очевидно, что певец связывает это со своим возвращением на сцену и сумасшедшим успехом "Пинаколады".

"Такого масштабного насыщенного лета у меня еще не было с самого начала карьеры. Два предыдущих лета были совсем другими: когда ты теряешь все свои возможности, выполняешь приказы и переходишь в режим выживания. Поэтому сейчас, на контрасте, я тем больше ценю все, что имею и кланяюсь до ног защитникам за эту возможность. Буду делать для вас все, что в моих силах", - поделился Козловский.

Вместе с тем Виталий отметил, что его самой большой мотивацией является маленький сын Оскар. Звездный папаша поделился с поклонниками моментом провождения времени с мальчиком. В частности на ролике видно, как певец гуляет с малышом по двору, а тот в свою очередь делает свои первые смелые шаги.

"Моя семья, мой маленький сыночек является главным двигателем и мотивацией делать все и жить каждым днем", - написал артист.

Напомним, что Виталий Козловский впервые стал отцом 25 февраля 2024 года. У него и его пиарщицы Юлии Бакуменко родился сын, которого они назвали Оскаром.

