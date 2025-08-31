Актрису встревожило то, что жители Мальдив даже не знают о существовании Украины.

Известная украинская актриса Анастасия Цымбалару отправилась в отпуск. Для своего отдыха звезда выбрала островную страну Мальдивы.

В своем блоге в Instagram артистка не только показала, как наслаждается отпуском, но и поделилась негативным опытом.

Как выяснилось, это довольно популярное направление среди россиян. Цымбалару отметила, что была неприятно удивлена услышать столько русского языка вокруг - и не только от граждан России, но и от персонала отеля.

"70% отеля заполнено именно ими (россиянами - УНИАН). Для меня это стало полной неожиданностью. По языку, который звучит от них и персонала, полное ощущение, что я где-то в Египте", - поделилась актриса.

По словам Анастасии, она старается всячески избегать русского и общается исключительно на украинском или английском. На что сами россияне реагируют очень пренебрежительно.

"Конечно, мы продолжаем общаться между собой на украинском. Они это слышат, поэтому всегда чувствуешь на себе придирчивый оценивающий взгляд. С персоналом общаемся исключительно на английском и проводим обязательную ежедневную минутку украинизации: учим "дякую" - вместо "спасиба" и "добрий ранок" - вместо "доброе утро", - заявила Цымбалару.

Украинская актриса добавила, что жители и работники Мальдив совсем не знакомы с темой войны в Украине. Более того, они даже не знают о существовании такой страны.

"Но на самом деле ситуация печальная: островитяне не знают о существовании Украины и что мы не имеем ничего общего с представителями страны-террористов. О том, что у нас война и что украинцам не приятно обращение к ним на русском, вообще вызывает шок. За все время удалось пообщаться только с одним сознательным человеком су-шефом Мишленовского ресторана. Думаю, исключительно потому, что он с "большой земли" и был проинформирован о ситуации в Украине. Искренне интересовался нашим положением, жизнью в стране во время войны и сообщил, что на Мальдивах всюду очень много россиян, независимо от выбранного отеля", - отметила звезда кино.

