Пара поразила своими изысканными нарядами.

Известный украинский блогер Игорь Пустовит женился во второй раз. Его избранницей стала девушка по имени Виктория. Пара сыграла роскошную свадьбу в Ивано-Франковске.

Как выяснилось, Игорь и Виктория обручилась 29 августа. Об этом блогер сообщил в Instagram, обнародовав кадры со свадьбы. Праздник прошел в Ивано-Франковске, где и проживает пара. Церемония проходила под открытым небом, посреди природы.

Невеста очаровала всех присутствующих своим белым платьем от украинского бренда Tanya Grig Bridal, которое было полностью расшито жемчугом и пайетками цвета шампань. Образ Виктории дополняла длинная фата и нежный букет из белых цветов. В свою очередь жених отдал предпочтение классике. Он был одет в черный смокинг с белой рубашкой и черной бабочкой.

На одном из видео, которое опубликовал Игорь, можно заметить его искреннюю реакцию на появление Виктории. Невеста спускалась по лестнице, пока ее возлюбленный был повернут спиной к ней. Когда мужчина обернулся, он не мог сдержать эмоций.

На блогерской свадьбе присутствовали друзья и родственники молодоженов. В том числе и сыновья Пустовита от первого брака с инфлюенсером Сашей Бо. Игорь поделился семейным кадром со своей новой женой и детьми Даниилом и Евгением.

Напомним, Игорь Пустовит развелся со своей первой женой, блогером Сашей Бо в 2021 году. После этого его экс-партнерша уже успела выйти замуж и родить третьего ребенка.

