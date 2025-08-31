Блогерша выложила смелое видео с мужем, который на 28 лет старше ее.

Жена Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова резко ответила хейтерам, которые постоянно критикуют их отношения. Девушка поделилась комментариями, которые чаще всего получает.

В своем блоге в Instagram 31-летняя Екатерина обратилась к критикам их же словами. Она выложила сообщения, которые постоянно читает в своем директе и с сарказмом отметила: "можете продолжать".

"Папа и дочь, дед и внучка, он ей в папу годится. Она рядом выглядит, как ребенок. На фоне видно сильную разницу. Он постарел, а она еще молодая, они долго вместе не будут, ей нужны деньги, а ему молодая жена. Это не любовь, а расчет, ему бы уже внуков баловать, а он еще детей заводит. Он старый, зачем ей такой, у него дочь могла бы быть такого же возраста. Такие отношения ненадолго, она поиграет и уйдет. Это ненормально, когда почти 30 лет разницы", - подобные комментарии пишут Репяховой.

В ответ Екатерина выложила смелое видео. На нем она и Виктор Павлик позируют возле массивного байка. Оба одеты в черную одежду и шлемы.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова - история отношений

Павлик и Репяхова впервые познакомилась, когда девушка была совсем маленькой - ей было семь лет. Екатерина не скрывает, что была фанаткой артиста с детства.

Об их романе стало известно в 2019 году. Однако 4 года они встречались тайно. Так же тайно они обручились в 2020 только вдвоем.

В 2021-м у пары родился сын Михаил. Недавно молодая мама ошеломила признанием о диагнозе мальчика и рассказала, что может повлиять на улучшение его состояния здоровья.

